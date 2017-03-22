На поддержку промышленных предприятий области - более 300 миллионов
В этом году на поддержку промышленных предприятий Владимирской области направят более 300 миллионов рублей. Предприятия смогут рассчитывать на предоставление займов для создания новых и модернизации действующих производств. Это стало возможным благодаря софинансированию Фонда развития промышленности и регионального Фонда развития промышленности.
Отметим, что на сегодняшний день уже 7 предприятий Владимирской области получили поддержку Фонда развития промышленности на сумму более 2 млрд. рублей. По объёму освоенных средств 33-й регион относится к наиболее активным субъектам Российской Федерации наряду с Москвой и Московской областью. Только за первые два месяца 2017 года с целью получения льготных займов в Фонд поданы еще три заявки на общую сумму 775 млн. рублей. Это проекты «Модернизация стеклопластикового производства композитных изделий и конструкций для рельсового и колесного транспорта» ООО «НПО «ВОЯЖ», «Модернизация производства металлообработки с целью производства современного торгового оборудования, стеллажей и кассовых боксов» ООО «НТЦ «Измеритель» и «Развитие производства технических тканей» ООО «Текстильтрейд».
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