Владимирец похищал велосипеды, мотоциклы и скутеры

В городе Владимир задержан вор. Им оказался 24-летний местный житель. На его счету порядка 12 эпизодов преступлений. По данным следствия, с мая по август прошлого года молодой человек похитил два скутера, семь велосипедов и мотоцикл. Общая сумма ущерб составила более 135 тысяч рублей. По всем фактам были возбуждены уголовные дела. Часть похищенного имущества была изъята и возвращена собственникам.

Автор: Владимирская служба новостей