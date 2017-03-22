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Новости
22.03.2017 11:50

Владимирец похищал велосипеды, мотоциклы и скутеры
В городе Владимир задержан вор. Им оказался 24-летний местный житель. На его счету порядка 12 эпизодов преступлений. По данным следствия, с мая по август прошлого года молодой человек похитил два скутера, семь велосипедов и мотоцикл. Общая сумма ущерб составила более 135  тысяч рублей. По всем фактам были возбуждены уголовные дела. Часть похищенного имущества была изъята и возвращена собственникам.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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