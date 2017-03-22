Владимирцам предлагается оценить будущий «Парк Победы»

Владимирцам предлагается оценить будущий «Парк Победы», который планируется разбить на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мира. По замыслу, в парке появятся мемориальный павильон с Книгой Памяти Владимирской области и Музей военной техники под открытым небом. Также предусмотрены спортивно-игровые площадки и зоны для активного семейного отдыха, центральная площадь, велосипедные дорожки и автомобильная парковка.

Эскизные варианты будущего парка размещены на сайте городской администрации vladimir-city.ru. Владимирцам предлагается проголосовать «за» или «против» новой зоны отдыха. На данный момент идею поддержало более 90%. Кроме того, власти предложили присылать свои варианты названия будущего военно-патриотического парка. Среди проступивших предложений - «Парк Родина», «Парк Победы», «Слава Владимира», «Парк Героев», «Парк Владимирская звезда», «Парк Победителей», «Патриот», «Парк воинской Славы», «Доблесть Владимира», «Владимирский военно-патриотический парк», «Русич», «Поклонный парк».

Автор: Владимирская служба новостей