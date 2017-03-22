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Новости
22.03.2017 10:19

Ведущие агентства недвижимости региона соберутся на форум
Третий форум под названием «Недвижимость 2017-технологии успеха!» пройдет в предстоящую пятницу в Арт-дворце Владимира. В работе примут участие специалисты ведущих агентств недвижимости региона, представители российской гильдии риэлторов, администрации города, застройщиков, банковского сектора, страховых компаний, Росреестра и нотариата. В деловой программе форума - мастер-классы, тренинги и круглые столы. Форум пройдет в Арт-дворце. Начало — в 10.00.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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