Ведущие агентства недвижимости региона соберутся на форум

Третий форум под названием «Недвижимость 2017-технологии успеха!» пройдет в предстоящую пятницу в Арт-дворце Владимира. В работе примут участие специалисты ведущих агентств недвижимости региона, представители российской гильдии риэлторов, администрации города, застройщиков, банковского сектора, страховых компаний, Росреестра и нотариата. В деловой программе форума - мастер-классы, тренинги и круглые столы. Форум пройдет в Арт-дворце. Начало — в 10.00.

Автор: Владимирская служба новостей