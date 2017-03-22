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Новости
22.03.2017 10:07

ДТП с участием скорой произошло во Владимире
ДТП с участием скорой произошло накануне в городе Владимир. По данным регионального Управления МВД, на улице Добросельской автомобиль скорой помощи, ехавший от поликлиники Автоприбор к Суздальскому проспекту столкнулся с иномаркой, которая поворачивала в сторону Суздальского проспекта на зеленый сигнал светофора. В результате водитель скорой помощи с сотрясением головного мозга и черепно-мозговой травмой был госпитализирован. В автомобиле "Тойота Королла" пострадали двое детей 7 и 4 лет, которые находились на заднем сидении автомобиля в детских удерживающих устройствах - с ушибами они были направлены на амбулаторное лечение. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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