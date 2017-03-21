Чемпионом области по волейболу стала ковровская команда «Юность»

В поселке Малыгино Ковровского района прошел финал чемпионата Владимирской области по волейболу среди женских команд. Гостями соревнований стали глава районной администрации Вячеслав Скороходов и председатель Федерации волейбола Владимирской области Александр Разов.

Команды «Юность» (Ковровский район) и «ВлГУ» (г.Владимир) сыграли со счетом 3:1, а «Гусевчаночка» (г.Гусь-Хрустальный) и «Надежда» (Меленковский район) - со счетом 3:0. В итоге чемпионами области стала команда «Юность», на 2-м месте - команда «ВлГУ», на 3-м месте - команда «Гусевчаночка».





Автор: Владимирская служба новостей