6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
21.03.2017 17:34

Чемпионом области по волейболу стала ковровская команда «Юность»
В поселке Малыгино Ковровского района прошел финал чемпионата Владимирской области по волейболу среди женских команд. Гостями соревнований стали глава районной администрации Вячеслав Скороходов и председатель Федерации волейбола Владимирской области Александр Разов. 
Команды «Юность» (Ковровский район) и «ВлГУ» (г.Владимир) сыграли со счетом 3:1, а «Гусевчаночка» (г.Гусь-Хрустальный) и «Надежда» (Меленковский район) - со счетом 3:0. В итоге чемпионами области стала команда «Юность», на 2-м месте - команда «ВлГУ», на 3-м месте - команда «Гусевчаночка».


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт