Скажите спасибо доктору и учителю

Во Владимирской области стартовала акция «Спасибо, доктор! Спасибо, учитель!». Её координатором выступает комитет по молодежной политике областной администрации.

В рамках акции все желающие могут поблагодарить своих тренеров, наставников, педагогов, врачей и медсестер, разместив сообщение на Молодежном портале молодежь33.рф (после прохождения короткой регистрации) или в любой социальной сети с хэштегами #СпасибоДоктор33 и #СпасибоУчитель33.

Благодарности и истории, размещенные на молодежь33.рф, появляются на странице акции в режиме реального времени.

Автор: Владимирская служба новостей