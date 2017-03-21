6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
21.03.2017 17:33

Скажите спасибо доктору и учителю
Во Владимирской области стартовала акция «Спасибо, доктор! Спасибо, учитель!». Её координатором выступает комитет по молодежной политике областной администрации. 
В рамках акции все желающие могут поблагодарить своих тренеров, наставников, педагогов, врачей и медсестер, разместив сообщение на Молодежном портале молодежь33.рф (после прохождения короткой регистрации) или в любой социальной сети с хэштегами #СпасибоДоктор33 и #СпасибоУчитель33.
Благодарности и истории, размещенные на молодежь33.рф, появляются на странице акции в режиме реального времени. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт