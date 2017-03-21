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Новости
21.03.2017 12:20

В Муромском районе найдена крупная партия поддельного алкоголя
В Муромском районе найдена крупная партия поддельного алкоголя. Полицейские обнаружили 12 двухсотлитровых и 57 двадцатилитровых емкостей, 420 пятилитровых баллонов и 6 тысячелитровых емкостей. В них находился спирт. Также была найдена уже готовая продукция в количестве около 5 000 бутылок. В общей сложности было изъято около 20 тонн алкогольной и спиртосодержащей продукции.  Весь алкоголь был паленым. Продавали его на территории Владимирской и Нижегородской областей. Предполагаемая выручка могла составить более пяти миллионов рублей. В отношении организатора и трех соучастников возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.



Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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