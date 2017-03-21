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Новости
21.03.2017 12:14

Трое владимирских подростков избивали больных людей
Трое владимирских подростков избивали больных людей. По данным прокуратуры, двое 13-летних и один 15-летний в октябре прошлого года залезали на охраняемую территорию психоневрологического интерната, расположенного на улице Чапаева города Владимира, и во дворе избивали беспомощных пациентов.  Известно как минимум о 4 пострадавших.
Подросткам и их родителям предстоит выплатить пострадавшим инвалидам 45 тысяч рублей.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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