Трое владимирских подростков избивали больных людей

Трое владимирских подростков избивали больных людей. По данным прокуратуры, двое 13-летних и один 15-летний в октябре прошлого года залезали на охраняемую территорию психоневрологического интерната, расположенного на улице Чапаева города Владимира, и во дворе избивали беспомощных пациентов. Известно как минимум о 4 пострадавших.

Подросткам и их родителям предстоит выплатить пострадавшим инвалидам 45 тысяч рублей.

Автор: Владимирская служба новостей