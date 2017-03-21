Сняли порчу за 47 тысяч рублей

На удочку мошенников попалась 32-летняя женщина. На днях в Коврове к ней подошла цыганка и сообщила, что в последнее время у той много неприятностей. Преступница предложила девушке снять порчу, но для этого требуются деньги и золото. Потерпевшая отдала все, что у нее было: 2 тысячи рублей и украшения на общую сумму 45 тысяч рублей. Мошенница завернула все это в бумагу, провела мнимый обряд и отдала обратно женщине, при этом сказав, чтобы та развернула сверток только спустя два часа. Но, открыв бумагу, девушка нашла там только мелочь. По данному факту возбуждено уголовное дело.





Автор: Владимирская служба новостей