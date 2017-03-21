Директор «Александровского музея» фиктивно устроил на работу своего сына

Возбуждено уголовное дело в отношении директора «Александровского художественного музея». Установлено, что с сентября 2015 года по декабрь 2016-го мужчина, используя свое служебное положение, формально трудоустроил на работу в музей на должность техника своего сына. На работу он не ходил, деньги за него получал отец. За это время он «заработал» около 120 тысяч рублей.

Расследование продолжается.

Автор: Владимирская служба новостей