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Новости
21.03.2017 11:49

Директор «Александровского музея» фиктивно устроил на работу своего сына
Возбуждено уголовное дело в отношении директора «Александровского художественного музея». Установлено, что с сентября 2015 года по декабрь 2016-го мужчина, используя свое служебное положение, формально трудоустроил на работу в музей на должность техника своего сына. На работу он не ходил, деньги за него получал отец. За это время он «заработал» около 120 тысяч рублей. 
Расследование продолжается. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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