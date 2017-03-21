Портал «Регистратура33.рф» станет сугубо информационным

С 1 июля 2017 года на Едином портале госуслуг начнет работу личный кабинет пациента «Мое здоровье», сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения. Новый сервис создается в рамках приоритетного федерального проекта «Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий на 2016-2025 годы». Записаться на прием к врачу через личный кабинет на Едином портале госуслуг можно уже сейчас. Каждый желающий сможет получить справку о правилах оказания медпомощи, информацию о стоимости оказанной медицинской помощи, уточнить прикрепление к той или иной поликлинике или участку, оформить полис ОМС и множество других удобных сервисов. Кроме того, электронная площадка будет хранить информацию о результатах ранее пройденных обследований и содержать сведения обо всех обращениях пациента за медицинской помощью. Доступ к личному кабинету смогут получить только зарегистрированные пользователи Единого портала государственных услуг. Отметим, портал «Регистратура33.рф» к июлю 2017 года станет сугубо информационным, и будет содержать сведения, касающиеся расписания работы врача и наличия свободного времени для записи к специалисту. Запись на прием будет доступна только через Единый портал государственных услуг. Это позволит максимально снизить возможность злоупотребления электронной услугой.





Автор: Владимирская служба новостей