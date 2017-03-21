В Собинском районе произошло ДТП с участием четырех грузовиков

Накануне в Собинском районе произошло ДТП с участием четырех грузовых автомобилей. Сообщается, что водитель «Iveco» столкнулся с ехавшим перед ним большегрузом «Hyundai Porter», которым управляла 48-летняя женщина. От удара «Hyundai» проехал вперед и въехал в «MAN», который по инерции врезался в «КамАЗ». В результате пострадали трое человек: автоледи доставлена в больницу, а водитель «MANа» и его 10-летняя пассажирка получили небольшие ушибы.

Автор: Владимирская служба новостей