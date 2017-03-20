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Новости
20.03.2017 17:05

Водители не отдыхают и ездят на неисправных автобусах
Александровская прокуратура нашла массу нарушений у местных перевозчиков.  В частности, в рейс выходят неисправные автобусы, без проведения осмотров их технического состояния. Водители не отдыхают нужное время, не проходят медосмотры, что может привести к печальным последствиям. 
Ни одним из перевозчиков не разработан паспорт безопасности на транспортные средства, предусматривающий мероприятия, направленные на профилактику незаконных посягательств и обеспечение безопасности, как сотрудников предприятия, так и пассажиров.
В отношении основных перевозчиков района (ИП Романов М.Н, ИП Романова В.В., ИП Максимов А.И., ИП Шитов А.В., ООО «КБ-Транс» и ООО «Благовест плюс») выявлено 16 нарушений, внесено 6 представлений, привлечено к дисциплинарной ответственности 7 должностных лиц,  возбуждено 16 дел об административных правонарушениях. Виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 129,5 тысяч рублей. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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