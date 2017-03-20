Водители не отдыхают и ездят на неисправных автобусах

Александровская прокуратура нашла массу нарушений у местных перевозчиков. В частности, в рейс выходят неисправные автобусы, без проведения осмотров их технического состояния. Водители не отдыхают нужное время, не проходят медосмотры, что может привести к печальным последствиям.

Ни одним из перевозчиков не разработан паспорт безопасности на транспортные средства, предусматривающий мероприятия, направленные на профилактику незаконных посягательств и обеспечение безопасности, как сотрудников предприятия, так и пассажиров.

В отношении основных перевозчиков района (ИП Романов М.Н, ИП Романова В.В., ИП Максимов А.И., ИП Шитов А.В., ООО «КБ-Транс» и ООО «Благовест плюс») выявлено 16 нарушений, внесено 6 представлений, привлечено к дисциплинарной ответственности 7 должностных лиц, возбуждено 16 дел об административных правонарушениях. Виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 129,5 тысяч рублей.

Автор: Владимирская служба новостей