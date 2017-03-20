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Новости
20.03.2017 16:51

Подробности ДТП в Муромском районе
Сегодня утром в Муромском районе произошло серьезное ДТП. Легковой автомобиль "Фольксваген Каравелла" под управлением 49-летнего водителя из Рязанской области врезался в "Митсубиси Аутлендер" под управлением 62-летнего водителя из Нижегородской области. В результате ДТП пострадали 9 человек - шестеро мужчин и трое женщин, из них 8 человек в настоящее время госпитализированы с травмами различной степени тяжести, одному назначено амбулаторное лечение. По предварительной версии причиной ДТП стало то, что водитель "Фольксваген Каравелла" заснул за рулем в процессе движения автомобиля.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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