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Новости
20.03.2017 16:38

На московских прилавках станет больше владимирских товаров
На московских прилавках станет больше владимирских товаров. Делегация Владимирской области приняла участие в большой сельскохозяйственной ярмарке, которая прошла в столице. Это стало возможным благодаря развитию торгово-экономического сотрудничества между администрацией 33-го региона и Москвой. 
На ярмарке были представлены владимирский хлеб, молочная продукция, куриные яйца, мясо перепелов и индейки, плодоовощные консервы и соки, травяные чаи и мёд, рыбные пресервы, масла растительные, майонезы и соусы. Товары из 33-го региона выделялись специальными ценниками, стикерами и продавались под девизом «Покупай Владимирское! Покупай Российское!». Особым спросом у покупателей пользовались сыры из Юрьев-Польского района, гусевские майонезы и соусы, куриные яйца, мясо и перепелиные яйца из Судогодского района. 
В рамках ярмарки состоялась встреча директора департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области Алексея Рохлина с заместителем префекта Зеленоградского округа Москвы Дмитрия Лаврова. Была достигнута договоренность о дальнейшем расширении присутствия владимирских товаров на потребительском рынке Москвы.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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