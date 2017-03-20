На московских прилавках станет больше владимирских товаров

На московских прилавках станет больше владимирских товаров. Делегация Владимирской области приняла участие в большой сельскохозяйственной ярмарке, которая прошла в столице. Это стало возможным благодаря развитию торгово-экономического сотрудничества между администрацией 33-го региона и Москвой.

На ярмарке были представлены владимирский хлеб, молочная продукция, куриные яйца, мясо перепелов и индейки, плодоовощные консервы и соки, травяные чаи и мёд, рыбные пресервы, масла растительные, майонезы и соусы. Товары из 33-го региона выделялись специальными ценниками, стикерами и продавались под девизом «Покупай Владимирское! Покупай Российское!». Особым спросом у покупателей пользовались сыры из Юрьев-Польского района, гусевские майонезы и соусы, куриные яйца, мясо и перепелиные яйца из Судогодского района.

В рамках ярмарки состоялась встреча директора департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области Алексея Рохлина с заместителем префекта Зеленоградского округа Москвы Дмитрия Лаврова. Была достигнута договоренность о дальнейшем расширении присутствия владимирских товаров на потребительском рынке Москвы.

Автор: Владимирская служба новостей