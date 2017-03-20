Грипп В диагностирован у 9 человек

За прошедшую неделю во Владимирской области в больницу с симптомами ОРВИ обратилось более 10 тысяч человек, 7 тысяч из которых — дети. «Гонконгским» гриппом заболел 1 человек, грипп В диагностирован у 9 человек. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, самая неблагополучная ситуация в городе Владимир, где в лечебные учреждения обратилось более 3 тысяч человек, а также в Меленковском, Кольчугинском и Гусь-Хрустальном районах. На вынужденные каникулы были закрыты 2 класса в 2-х школах г. Владимира и 1 группа детского сада в г. Гусь-Хрустальный.

Управление Роспотребнадзора информирует, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в целом по области и по г. Владимиру продолжает снижаться.

Автор: Владимирская служба новостей