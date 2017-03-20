В «Экспоцентре» - «Стройпрогресс»

На этой неделе в «Экспоцентре» Владимира пройдет выставка «Стройпрогресс». В ней примут участие более 80 компаний из Владимира, Москвы, Воронежа, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Иваново и республики Чувашия. Выставка включает в себя следующие разделы: «Строительные и проектные организации», «Строительные материалы», «Строительная техника», «Сантехника, оборудование, инструмент», «Энергосбережение в ЖКХ», «Кондиционирование и вентиляция», «Услуги». Экспоненты продемонстрируют новинки строирынка, широкий спектр отечественных и зарубежных стройматериалов, основанных на современных инновационных технологиях, обеспечивающих долговечность и легкость в применении.

В рамках деловой программы планируется проведение совместного мероприятия с участием руководителей Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере строительства, департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области, Союза Строителей Владимирской области. Особенно интересной может стать тема: «Российское законодательство в области экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканиях». Наиболее значимые продукты и решения будут представлены в форме презентаций. Так ОАО «КЭМЗ» презентует новый трактор «АНТ 4135F», выпущенный заводом в рамках программы импортозамещения.

Выставка продлится с 22 по 24 марта включительно.

Автор: Владимирская служба новостей