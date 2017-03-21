Областные власти проверят ремонт владимирских дорог

Сегодня областной департамент транспорта и дорожного хозяйства совместно с представителями городской администрации и подрядных организаций проведет рейд по проверке качества проведенных в прошлом году ремонтных работ на дорогах Владимира, которые выполнялись за счёт сборов системы «Платон».

Напомним, в мае 2016 года Владимирская область получила 400 млн. рублей из системы «Платон», которые были направлены на «неотложный» ремонт региональных дорог и городских улиц областного центра.

Автор: Владимирская служба новостей