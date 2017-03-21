6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
21.03.2017 08:51

Областные власти проверят ремонт владимирских дорог
Сегодня областной департамент транспорта и дорожного хозяйства совместно с представителями городской администрации и подрядных организаций проведет рейд по проверке качества проведенных в прошлом году ремонтных работ на дорогах Владимира, которые выполнялись за счёт сборов системы «Платон». 
Напомним, в мае 2016 года Владимирская область получила 400 млн. рублей из системы «Платон», которые были направлены на «неотложный» ремонт региональных дорог и городских улиц областного центра.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт