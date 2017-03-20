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Новости
20.03.2017 11:47

Служебная собака помогла найти наркотики
Служебная собака помогла найти наркотики. В Ковровском районе был остановлен автомобиль. Пока сотрудники ДПС проверяли документы, овчарка, обойдя машину, села около передней двери пассажира. В ходе проведения досмотра у водителя и в самом авто было обнаружено наркотическое вещество — марихуана. 28-летний молодой человек из Саратовской области пояснил, что приобрел наркотики для личного потребления. По данному факту возбуждено уголовное дело.   

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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