Владимирские полицейские изъяли 6 тысяч бутылок "паленого" алкоголя

В городе Владимир для проверки документов сотрудники полиции остановили грузовой автомобиль, за рулем которого находился житель Нижнего Новгорода. В фургоне было обнаружено 6 тысяч бутылок немаркированной алкогольной продукции. Сопроводительную документацию на перевозимый товар мужчина предоставить не смог. Он пояснил, что крупная партия алкоголя предназначалась для владимирского предпринимателя. Сам же бизнесмен, желая избежать наказания, попытался дать взятку полицейскому в сумме двадцати тысяч рублей. Инспектор ДПС пресек противоправные действия мужчины. Продукция была изъята. Экспертиза показала, что алкоголь не соответствует требованиям ГОСТ, маркирован поддельными федеральными специальными марками, часть продукции была немаркирована. Розничная стоимость партии превысила 1 миллион рублей. Предприниматель планировал реализовать некачественную продукцию потребителям на одном из рынков областного центра.

В настоящее время в отношении владимирского бизнесмена возбуждено два уголовных дела: за реализацию подделки и подкуп полицейского. Расследование уголовных дел продолжается.





Автор: Владимирская служба новостей