Гран-при фестиваля анимационного кино получила Анна Буданова из Екатеринбурга

Гран-при фестиваля анимационного кино в Суздале получила Анна Буданова из Екатеринбурга за 11-минутный фильм «Среди черных волн», сообщает ТАСС. Драма снята по мотивам древней северной легенды, в которой рассказывается о том, как души утонувших людей превращаются в морских животных. Работа уже получила награды на фестивалях в Бельгии, Португалии, Швейцарии и Японии. Мультфильм делался в смешанной технике. Картины рисовались вручную с помощью туши, гуаши и масляной краски. Для одной секунды фильма надо было сделать 12 картинок.

По словам режиссера, весь 2017 год у мультфильма "будет фестивальная жизнь", увидеть его в открытом доступе можно будет только в 2018 году. Сейчас Анна работает над новым проектом в области абстрактной анимации по заказу Японии





Автор: Владимирская служба новостей