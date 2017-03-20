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Новости
20.03.2017 09:54

Гран-при фестиваля анимационного кино получила Анна Буданова из Екатеринбурга
Гран-при фестиваля анимационного кино в Суздале получила Анна Буданова из Екатеринбурга за 11-минутный фильм «Среди черных волн», сообщает ТАСС. Драма снята по мотивам древней северной легенды, в которой рассказывается о том, как души утонувших людей превращаются в морских животных. Работа уже получила награды на фестивалях в Бельгии, Португалии, Швейцарии и Японии. Мультфильм делался в смешанной технике. Картины рисовались вручную с помощью туши, гуаши и масляной краски. Для одной секунды фильма надо было сделать 12 картинок.
По словам режиссера, весь 2017 год у мультфильма "будет фестивальная жизнь", увидеть его в открытом доступе можно будет только в 2018 году. Сейчас Анна работает над новым проектом в области абстрактной анимации по заказу Японии


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Культура
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