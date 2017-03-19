Владимир отметил годовщину воссоединения Крыма с Россией

18 марта, спустя три года со дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, во Владимире состоялся праздничный концерт «Крымская весна-2017». В нём приняли участие ведущие творческие коллективы и исполнители 33-го региона. Несмотря на пасмурную погоду, на концертную площадку, которая развернулась на Соборной площади, пришло около 7,5 тысяч владимирцев и гостей города.

В торжествах приняли участие представители трудовых коллективов, всех парламентских политических партий, общественных организаций Владимирской области, учащаяся молодёжь и ветераны, а также все неравнодушные граждане. Посмотреть праздничный концерт также пришли руководители областной администрации, Законодательного Собрания, города Владимира, представители муниципальных образований 33-го региона.

Участники акции выразили общее мнение, что Крым и Россия воссоединились навсегда. И это решение, принятое в 2014-м году, было единственно верным.

Всего 18 марта во Владимирской области прошло более ста тематических мероприятий, посвящённых третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией. Это концерты, историко-просветительские познавательные программы, кинолектории, литературные часы, конкурсы, книжные выставки. Они прошли в парках, на площадках домов культуры и библиотек, в музеях и детских школах искусств во всех городах и районах региона.

Автор: Владимирская служба новостей