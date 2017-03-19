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Новости
19.03.2017 13:31

За смерть дочки - год исправительных работ
Отца погибшей девочки признали виновным. Напомним, в начале ноября прошлого года в одном из домов в деревне Плясицыно Камешковского района произошел пожар. В это время дома находился пятилетний ребенок, он был один, поскольку отец ушел к друзьям в гараж, а мама уехала на работу. Спасти малышку не удалось. Причиной пожара стала неисправность электропроводки в зоне прибора учета расхода электроэнергии. 
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием из зарплаты 10 процентов в доход государства.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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