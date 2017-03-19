Владимирскую область посетила пензенская делегация

Владимирскую область посетила делегация правительства Пензенской области. Цель визита - познакомиться с успешным опытом 33-го региона в развитии туризма.

Владимирцы поделились механизмами реализации проекта «Гастрономическая карта Владимирской области» и опытом продвижения проектов в интернете и в СМИ, а также на международном и внутреннем туристских рынках, рассказали о создании региональных и межрегиональных маршрутов.

Автор: Владимирская служба новостей