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19.03.2017 13:29
Владимирскую область посетила пензенская делегация
Владимирскую область посетила делегация правительства Пензенской области. Цель визита - познакомиться с успешным опытом 33-го региона в развитии туризма.
Владимирцы поделились механизмами реализации проекта «Гастрономическая карта Владимирской области» и опытом продвижения проектов в интернете и в СМИ, а также на международном и внутреннем туристских рынках, рассказали о создании региональных и межрегиональных маршрутов.
Автор: Владимирская служба новостей