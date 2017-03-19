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Новости
19.03.2017 13:29

Владимирскую область посетила пензенская делегация
Владимирскую область посетила делегация правительства Пензенской области. Цель визита - познакомиться с успешным опытом 33-го региона в развитии туризма.
Владимирцы поделились механизмами реализации проекта «Гастрономическая карта Владимирской области» и опытом продвижения проектов в интернете и в СМИ, а также на международном и внутреннем туристских рынках, рассказали о создании региональных и межрегиональных маршрутов.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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