В 2016 году в 33 регионе на здравоохранение было направлено более 500 млн.

В 2016 году на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения Владимирской области было направлено более 500 млн. рублей. На эти средства были проведены ремонтные работы на более чем 80 объектах. В частности, на ремонт родильных домов было направлено 22 млн. рублей, на ремонт родильных отделений и женских консультаций – 15 млн. рублей. Также завершено строительство 6 фельдшерско-акушерских пунктов, а за последние три года в общей сложности построено 11 ФАПов.

В 2016 году регион в рамках федеральных поставок получил 39 автомобилей скорой медицинской помощи, в том числе 31 «Газель», 5 «УАЗов», оснащенных медицинским оборудованием по классу «В», и 3 реанимобиля «Форд». В целом автопарк скорой медицинской помощи из всех источников пополнился 76 единицами техники.

Автор: Владимирская служба новостей