В прошлом году во Владимирской области погибло 94 пешехода

В прошлом году во Владимирской области погибло 94 пешехода, пострадало около 590 человек. С участием детей произошло 108 ДТП, в 40% случаев виноватыми были сами несовершеннолетние. Самое большое число аварий регистрируется в городе Владимир, Александровском, Муромском, Вязниковском, Гусь-Хрустальном, Киржачском, Меленковском, Собинском и Камешковском районах. Среди основных причин ДТП — нарушение правил при переходе дороги по «зебре» и неиспользование в темное время суток светоотражающих элементов.

В целях снижения аварий подобного рода 33 регион присоединился ко Всероссийской социальной кампании «Сложности перехода». Весь ближайший месяц сотрудники Госавтоинспекции проведут комплекс мероприятий как со взрослыми, так и с детьми.

Автор: Владимирская служба новостей