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Новости
19.03.2017 12:17

В прошлом году во Владимирской области погибло 94 пешехода
В прошлом году во Владимирской области погибло 94 пешехода, пострадало около 590 человек. С участием детей произошло 108 ДТП, в 40% случаев виноватыми были сами несовершеннолетние. Самое большое число аварий регистрируется в городе Владимир, Александровском, Муромском, Вязниковском, Гусь-Хрустальном, Киржачском, Меленковском, Собинском и Камешковском районах. Среди основных причин ДТП — нарушение правил при переходе дороги по «зебре» и неиспользование в темное время суток светоотражающих элементов. 
В целях снижения аварий подобного рода 33 регион присоединился ко Всероссийской социальной кампании «Сложности перехода». Весь ближайший месяц сотрудники Госавтоинспекции проведут комплекс мероприятий как со взрослыми, так и с детьми. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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