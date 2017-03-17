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Новости
17.03.2017 13:33

На котельные Александровского района прекращается поставка газа
Компания «Газпром межрегионгаз Владимир» начинает ограничения поставок голубого топлива на котельные Александровского района. Теплоснабжающее предприятие «Александровские коммунальные системы» должно газовикам более 600 миллионов рублей. Уведомления были направлены руководству, однако никаких действий предпринято не было. Подача газа прекращается с будущего понедельника. 
Кроме того, ограничения поставок вводятся и на котельные других организаций района – ОАО «Струнинский тепло-водоканал», ООО «Балакиревские тепловые сети», ООО «Теплосеть» и ООО «Теплоэнерго».

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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