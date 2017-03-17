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Новости
17.03.2017 12:51

Минтруд опубликовал график выходных на 2018 год
На новогодних каникулах в следующем году россияне снова будут отдыхать 10 дней. Минтруд опубликовал график выходных. Первым днем зимних каникул станет 30 декабря. Продлятся праздники до 8 января. При этом 6 и 7 января, которые выпадают на выходные, перенесут на 9 марта и 2 мая. Поэтому весной будущего года россияне дважды получат мини-каникулы: с 8 по 11 марта, а также с 29 апреля по 2 мая. Кроме того, выходной ждет всех 9 мая, в честь Дня России нерабочим станет период с 10 по 12 июня, а День народного единства подарит выходные с 3 по 5 ноября.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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