В Областном наркодиспансере найдены просроченные лекарства

В Областном наркодиспансере найдены нарушения. Проверку провела прокуратура. В частности, в помещении процедурного кабинета стационарного отделения для лечения детей и подростков в холодильнике были найдены просроченные лекарства «Адреналин» и спиртовой раствор «Азопирам». В другом кабинете препарат «Пирогенал» хранился при температуре +15 градусов (при максимально допустимой +10 градусов).

Кроме того, в кабинете врача-психиатра-нарколога не было компьютера с программным обеспечением, принтера и диктофона.

Прокуратурой в адрес главврача Областного наркологического диспансера внесено представление. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

Автор: Владимирская служба новостей