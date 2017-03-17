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Новости
17.03.2017 12:10

В Областном наркодиспансере найдены просроченные лекарства
В Областном наркодиспансере найдены нарушения. Проверку провела прокуратура. В частности, в помещении процедурного кабинета стационарного отделения для лечения детей и подростков в холодильнике были найдены просроченные лекарства «Адреналин» и спиртовой раствор «Азопирам». В другом кабинете препарат «Пирогенал» хранился при температуре +15 градусов (при максимально допустимой +10 градусов). 
Кроме того, в кабинете врача-психиатра-нарколога не было компьютера с программным обеспечением, принтера и диктофона.
Прокуратурой в адрес главврача Областного наркологического диспансера внесено представление. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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