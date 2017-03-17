6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
17.03.2017 12:03

Владимирская область и Финляндия обсудили перспективы развития сотрудничества
Владимирская область и Финляндия обсудили перспективы развития сотрудничества. В качестве приоритетной сферы иностранные гости назвали чистые технологии по переработке отходов. Финские компании специализируются, например, на производстве энергии из отходов. Большой потенциал у развития отношений в области туризма. Финляндия — одно из ведущих государств по уровню сервиса, комфорта и безопасности, это одно из любимых мест отдыха россиян. А Владимирская область интересна финскому туристу — это настоящий туристический центр, исторически важный регион.
Точки соприкосновения могут быть найдены также в сферах строительства (в том числе промышленного), а также транспорта, логистики, машино- и станкостроения, в проектной деятельности.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт