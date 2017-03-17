Владимирская область и Финляндия обсудили перспективы развития сотрудничества

Владимирская область и Финляндия обсудили перспективы развития сотрудничества. В качестве приоритетной сферы иностранные гости назвали чистые технологии по переработке отходов. Финские компании специализируются, например, на производстве энергии из отходов. Большой потенциал у развития отношений в области туризма. Финляндия — одно из ведущих государств по уровню сервиса, комфорта и безопасности, это одно из любимых мест отдыха россиян. А Владимирская область интересна финскому туристу — это настоящий туристический центр, исторически важный регион.

Точки соприкосновения могут быть найдены также в сферах строительства (в том числе промышленного), а также транспорта, логистики, машино- и станкостроения, в проектной деятельности.

Автор: Владимирская служба новостей