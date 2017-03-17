Расчистка и реабилитация рек 33 региона продолжается

Владимирская область одной из первых в ЦФО стала реализовывать проекты по восстановлению и экологической реабилитации рек. Только за последние несколько лет расчищены такие реки, как Каменка в Суздале, Колокша в Юрьеве-Польском, Ключевая в Гороховце. Продолжается мероприятие по реабилитации реки Серая в Александрове. В 2017 году на её восстановление направят более 16 млн. рублей из бюджетов разных уровней.

Своё продолжение в этом году получит крупный проект по расчистке и углублению реки Судогда. Также начнётся расчистка реки Унжа в Меленках.

Всего с момента вступления в действие нового Водного кодекса на расчистку рек Владимирской области из федерального бюджета направлено более 80 млн. рублей.

Особое внимание уделается строительству и реконструкции очистных сооружений. В этом году состоится запуск новых, современных очистных в моногороде Камешково. Планируем закончить строительство Ставровских очистных сооружений. Разрабатывается проектно-сметная документация по организации перекачки сточных вод из города Лакинска на очистные сооружения Собинки, которые сейчас загружены всего на 40 процентов. Кроме того, в 2016 году впервые в регионе в концессию были переданы очистные сооружения Коврова. Инвестор – Завод имени Дегтярёва – планирует привести в порядок всю систему водоотведения города оружейников.

В целом на развитие водохозяйственного комплекса и, капитальный ремонт гидротехнических сооружений Владимирской области направлена государственная поддержка в сумме около 140 млн. рублей. За последние годы в 33-м регионе капитально отремонтированы 18 муниципальных гидроузлов, что позволило предотвратить ущерб в случае аварии в размере более 1 млрд. рублей. На 2017 год запланирован ремонт гидроузла в деревне Матвейщево Юрьев-Польского района.

Автор: Владимирская служба новостей