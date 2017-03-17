В городе Владимир выбрали лучших «Педагогов года»

В городе Владимир выбрали лучших «Педагогов года». В этом году в конкурсе приняли участие 22 преподавателя, из них – 9 педагогов дошкольного образования, 12 педагогов общеобразовательных заведений, 1 — учреждения допобразования. В итоге, «Лучшим педагогом системы дошкольного образования» стала инструктор по физкультуре детского сада № 3 Валентина Харина. А звание «Лучшего педагога общего (дополнительного) образования» удостоена учитель начальных классов школы № 40 Елена Сафонова. Жюри оценило качество материалов, представленных участниками, степень владения ими техникой и методикой урока, научно-методической проблематикой, коммуникативные качества.

Победители получили дипломы и денежные премии в размере 10 тысяч рублей, а номинанты — по 8 тысяч.

Автор: Владимирская служба новостей