Налоговики проводят Дни открытых дверей

УФНС России по Владимирской области проводит Дни открытых дверей для налогоплательщиков – физических лиц. Региональная акция пройдет сегодня и завтра во всех территориальных налоговых инспекциях области.

17 марта - с 09.00 до 20.00

18 марта - с 10.00 до 15.00

В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о декларационной кампании по налогу на доходы физических лиц, о правах и обязанностях налогоплательщиков.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто обязан представить декларацию о полученных доходах, проконсультируют по порядку исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц, по порядку заполнения налоговой декларации по НДФЛ.

Все желающие смогут прямо на месте пройти процедуру регистрации в интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц». При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и (при обращении в инспекцию ФНС России, отличную от инспекции по месту жительства) оригинал или копию свидетельства о постановке на учет физического лица/уведомление о постановке на учет.

Автор: Владимирская служба новостей