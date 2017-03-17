В 33 регионе продолжается фестиваль анимационного кино

В рамках фестиваля анимационного кино в городах и сельских поселениях региона пройдет 10 творческих встреч с участниками фестиваля, множество показов фестивальных программ. Программа «СуздальФеста» затронет и Владимир.

По традиции во Владимирском областном Доме работников искусств (ул. Гоголя, 2) сегодня в 18.30 состоится творческий вечер советского и российского художника-мультипликатора, режиссёра мультипликационного кино Юрия Норштейна, создателя легендарного мультфильма «Ёжик в тумане».

А завтра в 16.00 состоится специальный показ лучших анимационных фильмов фестиваля на площадке киноклуба «Политехник» в ВлГУ (ул. Горького, 87). Программу мультипликационных фильмов владимирским зрителям представит известный российский режиссер-аниматор, художник и продюсер Михаил Алдашин.

Автор: Владимирская служба новостей