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Новости
17.03.2017 10:04

В 33 регионе продолжается фестиваль анимационного кино
В рамках фестиваля анимационного кино в городах и сельских поселениях региона пройдет 10 творческих встреч с участниками фестиваля, множество показов фестивальных программ. Программа «СуздальФеста» затронет и Владимир. 
По традиции во Владимирском областном Доме работников искусств (ул. Гоголя, 2) сегодня в 18.30 состоится творческий вечер советского и российского художника-мультипликатора, режиссёра мультипликационного кино Юрия Норштейна, создателя легендарного мультфильма «Ёжик в тумане».
А завтра в 16.00 состоится специальный показ лучших анимационных фильмов фестиваля на площадке киноклуба «Политехник» в ВлГУ (ул. Горького, 87). Программу мультипликационных фильмов владимирским зрителям представит известный российский режиссер-аниматор, художник и продюсер Михаил Алдашин.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Культура
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