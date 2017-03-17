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17.03.2017 09:52
«Крымская весна-2017» наступит во Владимире
Завтра, в третью годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, во Владимире состоится праздничный концерт «Крымская весна-2017». В нем примут участие ведущие творческие коллективы и солисты региона. Стать зрителями этого концерта на Соборной площади смогут все желающие, вход свободный, начало в 12.00.
Всего во Владимирской области пройдет более 100 тематических мероприятий, посвященных Дню воссоединения Крыма с Россией. Это будут концерты, историко-просветительские познавательные программы, кинолектории, литературные часы, конкурсы, книжные выставки. Они пройдут в домах культуры, парках, библиотеках, музеях, детских школах искусств во всех городах и районах региона.
Автор: Владимирская служба новостей