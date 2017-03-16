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Новости
16.03.2017 13:04

ВлГУ посетит профессор МГИМО Юрий Вяземский
На следующей неделе, 20 марта, ВлГУ посетит профессор МГИМО Юрий Вяземский. Автор и ведущий интеллектуальной телеолимпиады «Умники и умницы» проведёт лекцию для студентов и преподавателей университета. Он расскажет  об истории передачи, которой в этом году исполняется 25 лет, поиске талантливых ребят и многом другом. Начало в 16 часов. 
Также Юрий Вяземский примет участие в финале региональной гуманитарной олимпиады школьников «Умники и умницы земли Владимирской». Как и в прошлом году, он войдёт в состав жюри интеллектуального конкурса.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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