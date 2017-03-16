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Новости
16.03.2017 12:55

Нападавшие на почтальонку предстанут перед судом
В Собинке завершено расследование уголовного дела по факту нападения на сотрудницу почты. Напомним, в марте прошлого года в подъезде одного из домов на почтальонку напал 20-летний молодой человек. Угрожая ножом, он забрал сумку, в которой находилось более 100 тысяч рублей, предназначенные для выплаты пенсий. С похищенным преступник скрылся. Однако бегал он не долго. По горячим следам его удалось задержать. О том, что почтальон будет разносить пенсию, молодой человек узнал от своей 15-летней знакомой. В скором времени сообщникам будет вынесен приговор. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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