Нападавшие на почтальонку предстанут перед судом

В Собинке завершено расследование уголовного дела по факту нападения на сотрудницу почты. Напомним, в марте прошлого года в подъезде одного из домов на почтальонку напал 20-летний молодой человек. Угрожая ножом, он забрал сумку, в которой находилось более 100 тысяч рублей, предназначенные для выплаты пенсий. С похищенным преступник скрылся. Однако бегал он не долго. По горячим следам его удалось задержать. О том, что почтальон будет разносить пенсию, молодой человек узнал от своей 15-летней знакомой. В скором времени сообщникам будет вынесен приговор.





Автор: Владимирская служба новостей