6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
16.03.2017 11:51

С 1 апреля во Владимире подорожает проезд в городском транспорте
С 1 апреля в городе Владимир подорожает проезд в городском транспорте. По данным областного департамента цен и тарифов, цена билета составит 20 рублей за поездку и в автобусе, и в троллейбусе. Однако в городской администрации не исключают, что в троллейбусах проезд может составит 19 рублей. Окончательное решение будет принято на следующей неделе, 21 марта. 
Напомним, проезд в городе Владимир не повышался с 2015 года. На данный момент в автобусах он составляет 18 рублей, а в троллейбусах — 17. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт