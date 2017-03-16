С 1 апреля во Владимире подорожает проезд в городском транспорте

С 1 апреля в городе Владимир подорожает проезд в городском транспорте. По данным областного департамента цен и тарифов, цена билета составит 20 рублей за поездку и в автобусе, и в троллейбусе. Однако в городской администрации не исключают, что в троллейбусах проезд может составит 19 рублей. Окончательное решение будет принято на следующей неделе, 21 марта.

Напомним, проезд в городе Владимир не повышался с 2015 года. На данный момент в автобусах он составляет 18 рублей, а в троллейбусах — 17.

Автор: Владимирская служба новостей