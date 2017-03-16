«Автоприбор» задолжал в городскую казну свыше 26 миллионов

Финансовое управление администрация Владимира опубликовало список организаций, которые задолжали городской казне крупные суммы денег. Всего — 8 предприятий. Самый большой долг - почти в 26 миллионов рублей - у завода «Автоприбор». На втором месте - Владимирский Моторо-тракторный завод, его долг свыше 5,5 миллионов. И замыкает тройку - ЧОО «Ориентир-Профит» с долгом в 2 миллиона рублей.

Автор: Владимирская служба новостей