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Новости
16.03.2017 11:48

«Автоприбор» задолжал в городскую казну свыше 26 миллионов
Финансовое управление администрация Владимира опубликовало список организаций, которые задолжали городской казне крупные суммы денег. Всего — 8 предприятий. Самый большой долг - почти в 26 миллионов рублей - у завода «Автоприбор». На втором месте - Владимирский Моторо-тракторный завод, его долг свыше 5,5 миллионов. И замыкает тройку -  ЧОО «Ориентир-Профит» с долгом в 2 миллиона рублей.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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