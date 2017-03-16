В Камешковском районе поймали домушника

В Камешковском районе поймали домушника. Им оказался 40-летний местный житель. По данным регионального Управления МВД, в начале марта мужчина перепрыгнул через забор частного дома, проник в помещение, откуда похитил бытовые предметы, мелкую технику и продукты питания на общую сумму более 25 тысяч рублей. Затем часть похищенного он продал. В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело. Проверяется причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений.

Автор: Владимирская служба новостей