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Новости
16.03.2017 11:37

В Камешковском районе поймали домушника
В Камешковском районе поймали домушника. Им оказался 40-летний местный житель. По данным регионального Управления МВД, в начале марта мужчина перепрыгнул через забор частного дома, проник в помещение, откуда похитил бытовые предметы, мелкую технику и продукты питания на общую сумму более 25 тысяч рублей. Затем часть похищенного он продал. В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело. Проверяется причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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