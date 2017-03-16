Во Владимире назовут «Педагого года»

Сегодня в Центре культуры и искусства на Соборной Владимира состоится финал XXV городского конкурса «Педагог года». В нем приняли участие 22 учителя. Из них – 9 педагогов дошкольного образования, 10 учителей школ, 1 педагог-организатор МАОУ «Гимназия №3», 1 – учитель трудового обучения МАОУ «ГМУК №2», 1 – педагог психолог МБУ ДО «ДООспЦ». Начало в 11 утра.

Отметим, первый подобный конкурс состоялся во Владимире в 1991 году. За 25 лет участниками творческого состязания педагогов стали 326 специалистов, 103 из них стали лауреатами и победителями в номинациях, 28 — победителями. Были представлены почти все предметы школьного цикла, опыт воспитателей, педагогов-логопедов, психологов дошкольного образования, педагогов дополнительного образования.





Автор: Владимирская служба новостей