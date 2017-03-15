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Новости
15.03.2017 12:19

Проезд в общественном транспорте Владимира может подорожать
Проезд в транспорте Владимира может вырасти до 20 рублей. Областной департамент цен и тарифов опубликовал на своем сайте проекты двух постановлений об изменении стоимости проезда. По документам, с 1 апреля цена билета может подняться до 20 рублей. Это произойдет, если перевозчики предоставят в департамент документы с обоснованными расчетами необходимых затрат. Напомним, сейчас в автобусах владимирцы платят - 18 рублей и 17 рублей – в троллейбусах.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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