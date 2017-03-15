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Новости
15.03.2017 12:05

Около половины владимирцев ходят на свою работу с желанием
Около половины владимирцев ходят на свою работу с желанием, а треть (38%) идут туда без энтузиазма. При этом только 26% сказали, что работают в полную силу, 47% признают, что могли бы выполнять свои обязанности немного лучше, а 27% ленятся и отсиживают часы. Такие данные приводит сайт по поиску работы и персонала Зарплата.ру. Лучшей мотивацией для хорошей работы владимирцы считают увеличение заработной платы (84%). Далее в списке идут комфортное рабочее место (61%), возможности для профессионального роста (62%), наличие интересных задач (53%), возможность самому организовывать рабочее время и процесс (46%), а также наличие гарантий, что тебя не уволят (33%). 
75% опрошенных владимирцев согласны задерживаться на работе, если это повлияет на увеличение зарплаты, 10% готовы подумать о таком варианте, а 15% против таких подвигов. Но работать интенсивнее согласны 94% опрошенных, если это поднимет уровень дохода.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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