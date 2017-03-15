В Гусь-Хрустальном задержан наркосбытчик

В Гусь-Хрустальном задержан наркосбытчик. Им оказался 32-летний местный житель. В ходе досмотра у мужчины был обнаружен героин массой более 1 грамма. Кроме того, в его квартире полицейские нашли более 40 граммов карфентанила, а также шприцы, упаковочный материал и электронные весы. Крупная партия наркотиков была предназначена для продажи на территории Гусь-Хрустального района. В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.













Автор: Владимирская служба новостей