6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
15.03.2017 11:40

В Гусь-Хрустальном задержан наркосбытчик
В Гусь-Хрустальном задержан наркосбытчик. Им оказался 32-летний местный житель. В ходе досмотра у мужчины был обнаружен героин массой более 1 грамма. Кроме того, в его квартире полицейские нашли более 40 граммов карфентанила, а также шприцы, упаковочный материал и электронные весы. Крупная партия наркотиков была предназначена для продажи на территории Гусь-Хрустального района. В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.




Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт