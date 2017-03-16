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Новости
16.03.2017 08:32

Владимирскую область посетит делегация из Финляндии
Сегодня Владимирскую область посетит делегация из Финляндии, в которую входят представители Посольства Финляндии в России, Финско-Российской торговой палаты и бизнес-сообщества.
В рамках визита состоится деловой форум с участием руководителей структурных подразделений областной администрации, руководителей финских компаний и предприятий и организаций региона. Мероприятие направлено на развитие деловых отношений представителей бизнеса двух государств в сфере строительства, логистики, туризма, машиностроения, фармацевтики и пищевой промышленности. 
Кроме того, финская делегация посетит предприятия "ДАУ Изолан" и "Марчегалия" во Владимире.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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