В 33 регионе планируется отремонтировать 426 многоквартирных домов

В этом году в 33 регионе планируется отремонтировать 426 многоквартирных домов, на эти цели направят более 928 млн. рублей, сообщила гендиректор Фонда капремонта МКД Владимирской области Ольга Лебедева. Мероприятия по реализации плана уже начались: по 363 домам объявлены конкурсы на выполнение строительно-монтажных работ, а по 234 домам - на разработку проектно-сметной документации. На данный момент в адрес Фонда проектными организациями предоставлено 213 проектов по 209 домам, из них 5 проектов согласованы и переданы подрядным организациям в работу.

Автор: Владимирская служба новостей