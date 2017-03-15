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Новости
15.03.2017 11:29

В 33 регионе планируется отремонтировать 426 многоквартирных домов
В этом году в 33 регионе планируется отремонтировать 426 многоквартирных домов, на эти цели направят более 928 млн. рублей, сообщила гендиректор Фонда капремонта МКД Владимирской области Ольга Лебедева. Мероприятия по реализации плана уже начались: по 363 домам объявлены конкурсы на выполнение строительно-монтажных работ, а по 234 домам - на разработку проектно-сметной документации. На данный момент в адрес Фонда проектными организациями предоставлено 213 проектов по 209 домам, из них 5 проектов согласованы и переданы подрядным организациям в работу.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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