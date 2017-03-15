Программа переселения из аварийного жилья во Владимирской области вышла на финишную прямую

Программа переселения граждан из аварийного жилья во Владимирской области вышла на финишную прямую. Об этом сообщила замгубернатора по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики Лидия Смолина. На сегодняшний день построено 47 домов. Новые квартиры получили почти 3 тысячи человек. Осталось достроить 3 дома в городах Гусь-Хрустальный, Ковров и Собинка. До сентября этого года 475 человек переедут в новое жилье.





Автор: Владимирская служба новостей