Владимирские юниоры завоевали призовые места на Первенстве ЦФО по рукопашному бою

На первенстве ЦФО по рукопашному бою среди юношей и девушек от Владимирской области выступили 23 бойца из Владимира, Коврова, Юрьева-Польского и Гусь-Хрустального, 13 из них вернулись домой с медалями. Всего в соревнованиях, которые прошли в Брянске в начале марта, приняли участие 316 спортсменов из 16 регионов.

Так, среди 12-13-летних владимирских спортсменов серебряным призёром стал Виктор Торохов, бронзовыми – Дмитрий Шаткин, Андрей Багиров и Владислав Баякин.

В возрастной категории 14-15 лет победу завоевали Илья Кибардин, Денис Юданов, Владимир Солгалов и Даниил Солонин, а бронзовыми призёрами стали Дмитрий Виноградов и Хазрат Шарипов.

Победу среди 16-17-летних спортсменов одержал Алексей Олейник, третьи места заняли Андрей Ткаченко и Саина Исматуллаева.

Все победители и призёры получили путёвку на первенство России по рукопашному бою среди юношей и девушек, которое пройдет с 22 по 26 марта в Орле.

Автор: Владимирская служба новостей