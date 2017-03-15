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Новости
15.03.2017 11:19

Владимирские юниоры завоевали призовые места на Первенстве ЦФО по рукопашному бою
На первенстве ЦФО по рукопашному бою среди юношей и девушек от Владимирской области выступили 23 бойца из Владимира, Коврова, Юрьева-Польского и Гусь-Хрустального, 13 из них вернулись домой с медалями. Всего в соревнованиях, которые прошли в Брянске в начале марта, приняли участие 316 спортсменов из 16 регионов. 
Так, среди 12-13-летних владимирских спортсменов серебряным призёром стал Виктор Торохов, бронзовыми – Дмитрий Шаткин, Андрей Багиров и Владислав Баякин.
В возрастной категории 14-15 лет победу завоевали Илья Кибардин, Денис Юданов, Владимир Солгалов и Даниил Солонин, а бронзовыми призёрами стали Дмитрий Виноградов и Хазрат Шарипов.
Победу среди 16-17-летних спортсменов одержал Алексей Олейник, третьи места заняли Андрей Ткаченко и Саина Исматуллаева.
Все победители и призёры получили путёвку на первенство России по рукопашному бою среди юношей и девушек, которое пройдет с 22 по 26 марта в Орле.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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