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Новости
15.03.2017 11:10

Владимирские полиатлонисты стали обладателями Кубка России
Команда спортивного клуба «Вымпел» из Коврова заняла 1 место на чемпионате России по зимнему полиатлону, который проходил в Рязанской области. Команда Владимирской области заняла 5 место в региональном зачете. Всего в соревнованиях принимали участие 23 команды. В личном первенстве наши спортсмены вошли в десятку лучших: Сергей Романов занял 4 место, а Анастасия Суконкина - 8 место.
Женская команда ковровского спортивного клуба «Вымпел» в составе Дины Романовой, Анастасии Суконкиной и Светланы Новиковой завоевала золотые медали в эстафете.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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