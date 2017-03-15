Владимирские полиатлонисты стали обладателями Кубка России

Команда спортивного клуба «Вымпел» из Коврова заняла 1 место на чемпионате России по зимнему полиатлону, который проходил в Рязанской области. Команда Владимирской области заняла 5 место в региональном зачете. Всего в соревнованиях принимали участие 23 команды. В личном первенстве наши спортсмены вошли в десятку лучших: Сергей Романов занял 4 место, а Анастасия Суконкина - 8 место.

Женская команда ковровского спортивного клуба «Вымпел» в составе Дины Романовой, Анастасии Суконкиной и Светланы Новиковой завоевала золотые медали в эстафете.





Автор: Владимирская служба новостей